Motorista de tuk-tuk transforma veículo em ambulância para pobres na Índia

Quando Mohammad Javed Khan, motorista de 'tuk-tuk' - um triciclo motorizado para o transporte de passageiros - viu na cidade indiana de Bhopal pessoas carregando nos braços seus entes queridos doentes com covid-19, disse a si mesmo que não poderia ficar parado.



O homem de 34 anos vendeu as poucas joias de sua esposa e transformou seu tuk-tuk em uma pequena ambulância, que equipou com um cilindro de oxigênio, um oxímetro para medir o nível de oxigênio no sangue e outros instrumentos médicos.



Enquanto a Índia sofre com uma segunda onda devastadora da pandemia, pessoas como Khan se apresentam para ajudar suas comunidades a combater o vírus.



"Uma pessoa gravemente doente não pode ser transportada para o hospital sem oxigênio", diz Khan à AFP.



"Então eu pensei, por que não transformar meu triciclo em uma ambulância? Ele não tem o espaço de uma ambulância, mas com certeza pode salvar vidas", garante.



"Tenho visto pessoas jovens sem oxigênio lutando (para sobreviver)", lamentou.



"E quando chamam ambulâncias, cobram entre 5.000 e 10.000 rúpias (55 a 110 euros, 66 a 132 dólares). Como um pobre pode pagar isso? Principalmente no meio desta pandemia, na qual a maioria das pessoas não têm renda", continua.



Alguém deu a ele um cilindro de oxigênio, outra pessoa deu um oxímetro e então um médico o ensinou como usar esses equipamentos para transportar os pacientes com segurança para o hospital.



- Solidariedade -



"Muitas pessoas me ajudaram com doações e a intenção é continuar com essa ação até que a pandemia acabe", comenta Khan.



"É graças à ajuda de tantas pessoas que posso fazer isso. Não conseguiria sozinho", garante, feliz pela solidariedade.



Khan teve pequenos problemas com as autoridades quando a polícia o acusou de usar seu tuk-tuk sem uma autorização de transporte de emergência durante o confinamento no estado de Madhya Pradesh, de acordo com a rede de televisão India Today.



Mas esse incidente gerou tanta indignação, especialmente nas redes sociais, que a polícia retirou as acusações contra ele e até lhe concedeu "permissão especial".



O estado de Madhya Pradesh, como muitos outros neste imenso país de 1,3 bilhão de habitantes, viu um aumento nas infecções por coronavírus nas últimas semanas, causando grave escassez de oxigênio e outros suprimentos médicos essenciais.



Esta região, na qual uma em cada cinco pessoas testou positivo para covid-19, reportou mais de 12.000 novas infecções na segunda-feira.



Nesse contexto, crematórios e cemitérios não conseguem lidar com o fluxo.



A Índia já ultrapassou 20 milhões de casos e 222.000 mortes desde o início da pandemia, de acordo com um balanço oficial.