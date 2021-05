Agentes do FBI ferem a tiros indivíduo armado em acesso à sede da CIA

Agentes do FBI feriram a tiros uma pessoa armada que tentava entrar na sede da CIA, nos arredores de Washington, anunciou a polícia federal americana.



No começo da tarde, agentes de segurança impediram que o indivíduo, não identificado, entrasse de carro no extenso complexo da agência de inteligência, localizado em Langley, Virgínia, perto da capital americana. Os agentes negociaram por horas com o indivíduo para que o mesmo deixasse o local.



Segundo o comunicado do FBI, o indivíduo "saiu de seu veículo com uma arma e agentes da lei o enfrentaram. O sujeito ficou ferido e foi levado para o hospital".



Horas antes, um porta-voz da CIA indicou que estava a par da situação, fora do perímetro de segurança do complexo, a centenas de metros do prédio principal da agência: "Nosso complexo continua sendo seguro e nossos agentes de segurança que trabalham no incidente são os únicos funcionários da agência diretamente envolvidos."