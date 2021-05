Novo massacre deixa seis mortos na Colômbia

Seis pessoas morreram em um novo massacre na madrugada desta segunda-feira (3) no sudoeste da Colômbia, informou a polícia em um comunicado.



Por volta das três da manhã, "vários indivíduos que circulavam em motocicleta" atiraram "sem trocar palavras" contra um grupo de pessoas no município de Restrepo, no Vale do Cauda, informou o boletim.



O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Paz (Indepaz), que monitora a violência no país, informou que os homens estavam em um bar quando foram atacados.



Três pessoas morreram no local e as demais no hospital. Duas das vítimas eram agricultores.



As autoridades não deram pistas sobre a identidade dos atacantes ou sua motivação.



No empobrecido Vale do Cauca, com alta presença de população negra, vários grupos disputam a renda da extorsão e do narcotráfico.



Recentemente, autoridades denunciaram a inclusão de dissidentes que se afastaram do acordo de paz assinado com a dissolvida guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) em 2016.



E o departamento também é palco de maciças manifestações contra o governo, além de distúrbios desde a quarta-feira.



Segundo o Indepaz, o massacre - assassinato de pelo menos três messas no mesmo evento - é o 35º registrado no país este ano.



Apesar da desmobilização das Farc, a Colômbia vive um repique da violência que em quase seus décadas de conflito deixou mais de nove milhões de vítimas.