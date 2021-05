Homens armados matam 17 civis no centro da Nigéria

Homens armados mataram 17 civis em dois ataques separados no estado de Benue (centro da Nigéria), informaram nesta segunda-feira (3) as autoridades, no último episódio da violência nesta região africana.



Supostos pastores fulani mataram 15 civis, a maioria agricultores, em um ataque lançado nesta segunda, e outros dois morreram no domingo, destacou Ken Achabo, ajudante do governador do estado.



A chefe de governo local de Gwer West, Grace Igbabon, registrou o mesmo balanço.



A área é afetada há anos por sangrentos confrontos entre pastores nômades e agricultores em disputa por problemas de terra, água e zonas de pastoreio.



Esse conflito é um novo desafio para o país, que luta em diferentes frentes contra a insurgência jihadista no nordeste, grupos criminosos sequestradores no noroeste e a milícia separatista no sudeste.



Na semana passada, sete pessoas morreram e nove ficaram feridas quando supostos pastores atacaram um acampamento de deslocados no estado.