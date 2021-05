EUA: Tesouro projeta emprestar quase US$ 1,3 trilhão entre abril e setembro

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou comunicado, no qual informa que projeta emprestar quase US$ 1,3 trilhão entre abril e setembro deste ano, período equivalente à segunda metade do atual ano fiscal no país.



Entre abril e junho, o Tesouro espera emprestar US$ 463 bilhões. O montante é US$ 368 bilhões superior ao anunciado em fevereiro de 2021, "primariamente devido à resposta adicional do governo à pandemia da covid-19", nota o texto. Já entre julho e setembro, a expectativa do Tesouro é de emprestar US$ 821 bilhões.