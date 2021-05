Maior festa da cerveja do mundo, Oktoberfest é cancelada na Alemanha

A Oktoberfest atrai cerca de 5 milhões pessoas a Munique e está cancelada pelo segundo ano consecutivo (foto: Christof Stache/AFP - 21/9/19)

Prevista para acontecer de 18 de setembro a 3 de outubro em Munique (sul da Alemanha), atradicional festival de cerveja, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de COVID-19, anunciou o governo da região da Baviera nesta segunda-feira (3/5).A situação sanitária continua sendo muito "incerta" para celebrar o evento, que reúne centenas dede pessoas, afirmou o presidente bávaro, Markus Söder."Existe o risco de criar condições, pois nas tendas tradicionais a distância, a máscara e todas as medidas (sanitárias) são praticamente impossíveis de aplicar", disse.Apesar de uma leve melhora da situação na, os restaurantes, bares e locais culturais continuam fechados há quase seis meses. As aglomerações, inclusive ao ar livre, permanecem proibidas.A Festa daatrai mais de cinco milhões de pessoas, um terço delas procedentes do exterior, especialmente da Ásia, e gera habitualmente 1,2 bilhão de euros de lucro.O cancelamento em 2020 foi o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Em 1854 e em 1873, o evento não aconteceu por epidemias de cólera.A produção de lúpulo e de cerveja é uma tradição na Alemanha, sobretudo na Baviera. Em 2018, os alemães consumiram, em média, 102 litros de cerveja por pessoa, superados na Europa apenas por austríacos e tchecos.