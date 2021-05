Teste reúne 5.000 pessoas sem máscara em festival em Liverpool

Quase 5.000 pessoas dançaram e cantaram, sem máscara ou distanciamento, durante um festival de música organizado no domingo no norte da Inglaterra, durante um evento teste, o primeiro autorizado após o confinamento.



O show aconteceu no Sefton Park de Liverpool, como parte de um projeto do governo para testar as medidas de segurança que devem ser implementadas a partir de 21 de junho, quando as principais restrições contra o coronavírus serão suspensas.



"Voltando a fazer coisas normais que pessoas normais fazem, finalmente", celebrou Matt Berry, com um grupo de amigos.



O governo britânico já havia autorizado previamente um número limitado de torcedores em eventos esportivos, como uma partida de futebol no estádio de Wembley em Londres. Os pesquisadores avaliam várias abordagens em termos de ventilação e distanciamento.



Todos os participantes no festival, celebrado durante dois dias, foram obrigados a passar por testes antes de entrar no local. E depois do evento teriam que fazer outro teste.



Também foram obrigados a apresentar informações para um dispositivo de rastreamento em caso de teste positivo.



Segundo os números mais recentes do governo, mais de 34 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina no Reino Unido, que registra mais de 127.000 mortes desde o início da pandemia.