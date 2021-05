Diplomata das Filipinas insulta China e pede que o país abandone disputa no mar

O principal representante diplomático das Filipinas insultou a China no Twitter, em um momento de crise pela presença de navios chineses no disputado Mar da China Meridional.



"China, minha amiga, como posso dizer de maneira educada? Deixe-me ver... O... CAI FORA, PORRA", tuitou o secretário das Relações Exteriores, Teodoro Locsin.



A última disputa entre Manila e Pequim por estas águas ricas em recurso, que a China reivindica quase na totalidade, aconteceu em março, depois que centenas de embarcações chinesas foram observadas dentro da Zona Econômica Exclusiva das Filipinas.



A China rejeita os apelos das Filipinas para que retire os navios. A tensão se torna mais intensa à medida que Manila aumenta suas patrulhas marítimas na zona.



Locsin utiliza com frequência este tipo de linguagem no Twitter e defendeu sua tática ao afirmar que "a linguagem diplomática habitual não consegue nada".



O Departamento de Relações Exteriores das Filipinas acusa a Guarda Costeira da China de "ações beligerantes" contra os navios filipinos que participavam de exercícios marítimos perto do disputado Atol de Scarborough.



Controlado pela China, Scarborough é uma das áreas de pesca mais ricas da região e uma fonte de tensão entre os dois países, que têm reivindicações territoriais rivais.