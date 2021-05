Polícia turca prende figura importante do grupo EI

Uma figura importante do grupo Estado Islâmico (EI), descrito como o "braço direito" do líder falecido da organização, foi capturada pela polícia em Istambul, informou a imprensa local neste domingo.



As autoridades prenderam um indivíduo afegão, conhecido como "Basim", durante uma operação conjunta com o serviço de inteligência turco no distrito de Astasehir, na zona leste da cidade.



O líder do EI, Abu Bakr al Baghdadi, foi morto em 2019 pelas forças especiais dos Estados Unidos durante uma operação com a participação de combatentes curdos na província síria de Idlib.



De acordo com a imprensa turca, o homem detido ajudou Al Bagdadi a esconder-se em Idlib.



O suspeito também era supostamente responsável pela chamada "ala militar" do grupo, segundo o canal NTV.



"Basim" chegou a Istambul com um passaporte e um documento de identidade falsos, indicou a emissora. A agência de notícias DHA afirmou que ele foi detido em 28 de abril.



A Turquia intensificou os esforços contra os combatentes do EI, que executaram atentados no país, como incluindo um ataque contra uma discoteca de Istambul em 2017 que matou 39 pessoas, incluindo 27 estrangeiros.



Desde então, a polícia fez várias operações para deter suspeitos em todo o país.