Silvio Berlusconi sai do hospital

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 84 anos, deixou o hospital onde ficou internado por três semanas e meia por motivos relacionados à covid-19, que contraiu em setembro, anunciou sua família neste sábado (1) à imprensa italiana.



Berlusconi recebeu alta na sexta-feira do hospital milanês, no qual foi internado no dia 6 de abril, e voltou para sua luxuosa mansão, em Árcore (norte), onde continuará recebendo atendimento médico, informou a agência de notícias italiana Agi.



O bilionário deu entrada no hospital várias vezes nos últimos meses.



Em setembro, ele foi internado na mesma clínica por uma infecção pulmonar ligada à covid-19.



Em janeiro, passou vários dias em um centro médico de Mônaco por problemas de arritmia. E em fevereiro, ele foi hospitalizado por uma noite após uma queda.