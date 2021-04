EUA investiga possível tráfico de pessoas depois de encontrar 90 pessoas em uma casa

As autoridades dos Estados Unidos abriram nesta sexta-feira (30) uma investigação sobre uma possível operação de tráfico de pessoas, depois que a polícia encontrou mais de 90 adultos amontoados em uma casa em Houston, no Texas.



O subchefe de polícia, Daryn Edwards, explicou que as autoridades foram inicialmente alertadas sobre um relato de um sequestro naquela casa em um bairro no sudoeste de Houston.



"Quando os agentes entraram na casa, perceberam que isso realmente iria se transformar em uma investigação de contrabando de pessoas", disse Edwards a repórteres. "Foi uma grande surpresa quando entramos na casa e vimos o que vimos".



"Acreditamos que seja um caso de tráfico de imigrantes", frisou.



Edwards afirmou que a polícia descobriu pouco mais de 90 pessoas na modesta casa de dois andares. Cinco eram mulheres e o resto eram homens. Não havia crianças no grupo.



O policial declarou que algumas das pessoas na casa pareciam ter covid-19 e teriam que ser colocadas em quarentena. "Temos algumas pessoas que estão sintomáticas", disse.



Edwards não revelou de onde vêm as pessoas encontradas na casa, mas a fronteira do Texas com o México é um conhecido ponto de passagem para imigrantes sem documentos que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos.