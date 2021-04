Biden quer modernizar rede ferroviária para combater mudança climática

O presidente Joe Biden comemorou o 50º aniversário do sistema ferroviário nacional Amtrak nesta sexta-feira (30), pedindo um aumento substancial do financiamento para modernizar a rede ferroviária como parte de seu enorme plano de investimento em infraestrutura de US$ 2,3 trilhões.



Biden era um passageiro frequente de trem, o que lhe valeu o apelido de "Amtrak Joe" devido às viagens diárias entre Washington e sua casa em Delaware durante seus 36 anos como senador.



Falando de uma plataforma na estação de trem da 30ª rua da Filadélfia, Biden relembrou das odisseias diárias, chamando os condutores e outros funcionários da Amtrak que conheceu durante aqueles anos de "família".



"A Amtrak não era apenas uma maneira de chegar em casa. Ela me deu, e não estou brincando, outra família inteira", afirmou.



Alocar à Amtrak US$ 80 bilhões adicionais sob o pacote de infraestrutura permitiria que a rede ferroviária seja modernizadas e suas rotas expandidas, explicou o presidente.



"Investir para que os Estados Unidos ... voltem aos trilhos", declarou.



Biden argumentou que a modernização da rede ferroviária ajudará a cumprir seu compromisso de dobrar a redução dos gases de efeito estufa do Acordo de Paris.



Reincorporar os Estados Unidos nesse pacto global de combate às mudanças climáticas foi uma de suas primeiras ações ao assumir a presidência em janeiro, após a retirada ordenada por seu antecessor Donald Trump.



"Quando penso em combater a mudança climática, penso em empregos e ferrovias", concluiu Biden.