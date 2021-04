Petróleo cai por tomada de benefícios e situação sanitária na Índia

O petróleo recuou nesta sexta-feira (30), influenciado por tomadas de benefícios e pela situação sanitária na Índia, que ameaça a demanda da commodity.



Em seu último dia de cotação, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 67,25 dólares, em queda de 1,91% com base no fechamento da quinta-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para o mesmo mês perdeu 2,19% a 63,58 dólares.



Na semana, o petróleo subiu cerca de 3%.



"Enquanto a situação parece evoluir na direção certa nos Estados Unidos, o impacto da disparada de casos de covid-19 na Índia sobre a demanda de combustível suscita fortes preocupações", explicaram os analistas da ING Wenyu Yao e da Warren Patterson em nota.



A Índia bate recordes mundiais de contágio, com cerca de 380.000 novos casos diários. O total superou mais de seis milhões de contágios em abril.



Em 2019, com cinco milhões de barris diários de consumo, a Índia ocupava o terceiro lugar entre os consumidores, atrás de Estados Unidos e China, segundo a gigante petroleira BP.



As importações da Índia "poderiam diminuir mais de um milhão de barris por dia nas próximas semanas", calcularam os analistas da Kepler.



