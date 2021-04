Helicóptero Ingenuity tem nova missão em Marte

Após provar com sucesso que é possível voar em Marte, a Nasa anunciou nesta sexta-feira (30) que a missão do pequeno helicóptero Ingenuity foi estendida em um mês para acompanhar o veículo-robô Perseverance.



A nova fase estende a missão tecnológica do helicóptero, que era originalmente de um mês. Agora, a meta é analisar como explorar do alto tanto Marte quanto outros planetas.



"Vamos reunir informação sobre a capacidade de apoio operacional do helicóptero, enquanto o Perseverance se concentra em sua missão científica", disse nesta sexta a jornalista Lori Glaze, diretora da Nasa.



O tipo de reconhecimento que o Ingenuity faz poderia ser útil para missões humanas, pois pode encontrar trilhas a ser atravessadas por futuros exploradores e encontrar lugares que seriam impossíveis de descobrir de outra forma.



O pequeno helicóptero de 1,8 quilo realizou com sucesso o quarto de seus cinco voos originalmente planejados e chegou "mais rápido e mais longe do que nunca antes", informou a Nasa em um tuíte.



O quinto voo está previsto para os próximos dias e depois a missão será estendida; inicialmente por um mês marciano,



Se a missão se estender para além desse mês extra, vai depender do estado da aeronave e se auxilia e não complica as metas do 'rover' Perseverance de obter amostras do solo marciano para serem examinadas na Terra.



O chefe dos engenheiros, Bob Balaram, antecipou que uma limitação será sua capacidade de suportar as geladas noites marcianas, quando a temperatura é de - 90 graus Celsius.



O helicóptero é equipado com um aquecedor alimentado por energia solar, mas foi concebido para durar apenas um mês. Os engenheiros não estão certos sobre "quanto frio e descongelamentos poderá suportar até começar a registrar algumas falhas".



Inicialmente, a Nasa tinha planejado que o 'rover' Perseverance se distanciasse da cratera Jezero na qual desceu em 18 de fevereiro. Isso significaria que o rover poderia deixar para trás o Ingenuity e se deslocar para longe do alcance de suas comunicações.



A Nasa quer agora manter o Perseverance na área por um tempo extra após ter encontrado um solo que acredita-se que conte com as substâncias minerais mais antigas.



A agência espera começar a coletar em julho amostras do solo marciano.