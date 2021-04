Biden restringe viagens da Índia para os EUA devido ao surto de covid

Os Estados Unidos vão restringir as viagens da Índia para o país a partir da semana que vem, devido à propagação desenfreada da covid-19, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (30).



"Seguindo o conselho dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, o governo restringirá as viagens da Índia", disse a secretária de imprensa Jen Psaki em um comunicado.



Psaki esclareceu que a medida entrará em vigor em 14 de maio, mas não deu mais detalhes.



Outros países impuseram restrições a viajantes provenientes de Índia, França e Bélgica.



A variante indiana do coronavírus, detectada em pelo menos 17 países, é suspeita de ser mais contagiosa, mas há muitas dúvidas sobre ela.



Em meio a uma forte onda de contágios, a Índia sofre com falta de leitos hospitalares, medicamentos e oxigênio para atender os doentes.



Nesta sexta, foram reportadas 385 mil novas infecções em 24 horas, um recorde mundial. Também foram registradas quase 3.500 mortes.