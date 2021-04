México prevê receber mais vacinas da AstraZeneca dos EUA

O México estima que os Estados Unidos vão enviar cinco milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, enquanto supera as dificuldades que atrasaram a produção local, informou nesta sexta-feira (30) o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"É provável que nos ajudem enviando como empréstimo enquanto começa a produzir a fábrica da AstraZeneca no México, que nos ajudem com cerca de cinco milhões de doses", disse o presidente durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.



As doses se juntariam às mais de 2,7 milhões de vacinas que já foram entregues pelo governo americano ao México, após um acordo entre ambos os países fechado em meados de março.



México e Argentina assinaram um contrato com a AstraZeneca para a produção de cerca de 200 milhões de doses.



Em janeiro passado, a Argentina, que produz o princípio ativo, enviou uma remessa ao México para a produção de um milhão de doses para uso local e exportação para a América Latina.



Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira que enviarão aos outros países até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca.



O México, de 126 milhões de habitantes, registra até o momento 216.447 mortes por coronavírus e 2,3 milhões de casos confirmados. É o terceiro país com mais mortos em números absolutos.