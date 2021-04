Academia britânica de cinema suspende ator Noel Clarke por acusações de assédio sexual

A Academia do Cinema e Televisão britânica (Bafta) suspendeu, nesta sexta-feira (30), o ator, produtor e diretor Noel Clarke, por acusações de assédio e agressão sexual - o que ele nega.



"À luz das acusações" formuladas contra o ator de "Star Trek", a Academia, que entrega todo o ano os prêmios Bafta, "tomou a decisão de suspender imediatamente e até novo aviso" sua filiação e o prêmio por sua contribuição ao cinema britânico, concedido na última edição, anuncia um comunicado.



Na quinta-feira, o jornal The Guardian publicou que 20 mulheres que tiveram contato com Clarke, de 45 anos, acusam-no de assédio sexual, toques e comportamentos inadequados entre 2004 e 2019.



O ator e cineasta negou estas acusações e anunciou sua intenção de se defender.



"Em meus 20 anos de carreira, priorizei a inclusão e a diversidade em meu trabalho e nunca fui alvo de uma queixa", afirmou.



"Se alguém que trabalhou comigo se sentiu alguma vez mal, ou como tendo faltado ao respeito, peço sinceras desculpas", acrescentou, negando "veementemente" qualquer "ato condenável".



Em uma carta a seus membros, a Academia do Cinema britânico disse ter tratado o caso "com a maior seriedade" e não ter agido antes porque havia recebido apenas relatos anônimos, de segunda e terceira mão.



Lamentando que as mulheres que acusam Clarke não tenham se sentido capazes de dar seus testemunhos como fizeram ao Guardian, a Academia ressaltou que não o teriam recompensado se tivessem recebido depoimentos de primeira mão.



