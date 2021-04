Stalin está perto da vitória nas eleições em estado indiano

Um político indiano, que recebeu de seus pais o nome do ditador soviético Josef Stalin, está muito perto de vencer as eleições regionais em um estado do sul da Índia.



As pesquisas de boca de urna dão a entender que o partido de M.K. Stalin, o Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), ganhou as eleições por uma ampla margem no estado de Tamil Nadu



O pai de M.K. Stalin, um homem de esquerda quatro vezes ministro-chefe de Estado, pôs esse nome em seu filho em homenagem ao líder comunista.



Nascido dias antes de o soviético Stalin morrer, em 1953, o Stalin indiano - um democrata convicto - admitiu em uma entrevista ao jornal Times of India, em 2019, que seu nome lhe causou alguns embaraços na Rússia.



"Quando aterrissei em um aeroporto russo, perguntaram meu nome. Quando eu disse 'Stalin', muita gente ficou me olhando", relatou.



"E, quando estavam verificando meu passaporte, os responsáveis da alfândega me fizeram várias perguntas antes de me deixarem entrar", relatou, referindo-se a uma viagem em 1989.



Os resultados das eleições em Tamil Nadu devem ser anunciados no domingo, junto com alguns de outros estados do país, como Kerala, Assam, ou Bengala ocidental.