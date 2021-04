França inicia vacinação de equipe de companhias aéreas que viajam para países de risco

A França vai iniciar a vacinação de pilotos e auxiliares de voo das companhias aéreas que voam para Índia, Brasil, Argentina, Chile e África do Sul, de qualquer idade, informou nesta sexta-feira (30) o Ministério de Transportes.



O ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, fez este anúncio durante um encontro com trabalhadores da Air France na sede da companhia em Paris.



Segundo a emissora RTL, eles poderão se vacinar a partir de segunda-feira.



A diretora-geral da Air France, Anne Rigail, aplaudiu a decisão em um tuíte no qual disse: "a saúde e a segurança de nossa equipe e clientes são nossa prioridade absoluta".



O Sindicato Nacional de Pilotos (SNPL) da Air France pediu na segunda-feira aos pilotos da companhia que não foram vacinados contra a covid-19 para rejeitarem os voos para Índia, Brasil, África do Sul, Argentina e Chile, países especialmente afetados pela epidemia e por variantes mais contagiosas.



