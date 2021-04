Repatriados os corpos de europeus assassinados em Burkina Faso

Os corpos de dois jornalistas espanhóis e de um ativista ambiental irlandês assassinados no início da semana em Burkina Faso chegaram nesta sexta-feira (30) de manhã a uma base militar perto de Madri.



O avião da Força Aérea espanhola, um Airbus 310 que havia decolado à noite da capital burquinense, Uagadugu, aterrissou às 9h (4h em Brasília) na base de Torrejón de Ardoz, ao leste da capital espanhola.



A bordo, encontravam-se os restos mortais dos jornalistas espanhóis David Beriáin e Roberto Fraile e do irlandês Rory Young, presidente de uma ONG dedicada à proteção da fauna selvagem.



Na chegada, foram recebidos pelas ministras espanholas de Assuntos Exteriores e de Defesa, Arancha González Laya e Margarita Robles, respectivamente. A embaixadora da Irlanda na Espanha, Síle Maguire, também assistiu à cerimônia.



"Todos temos que oferecer nossa pequena grande homenagem a quem sempre está por trás da câmera. Hoje eles estão diante da câmera, são os protagonistas do dia. David e Roberto, que tanto fizeram para dar voz aos que não a têm", declarou a chanceler espanhola, Arancha González Laya, na base militar.



Junto com Margarita Robles e Síle Maguire, González Laya recepcionou os três caixões, transportados nos ombros por 24 oficiais do Exército do Ar espanhol, na presença de familiares dos mortos.



A ministra dos Assuntos Exteriores anunciou que o governo entregará a David Beriáin e a Roberto Fraile uma medalha de honra ao mérito civil "por seu trabalho pela imprensa que engrandecem a democracia".



Ainda hoje, o corpo de Young seguirá para a Irlanda, informou o Ministério de Assuntos Exteriores à AFP.



Inicialmente, os três haviam sido dados como desaparecidos, depois do ataque de um grupo jihadista local, na segunda-feira, contra o comboio em que viajavam no leste de Burkina Faso.



O ataque aconteceu no Parque Nacional de Arly, quando os europeus acompanhavam militares e guarda-florestais burquinenses em uma patrulha contra a caça ilegal.



Na terça, as autoridades locais informaram que os dois repórteres e o ativista foram "executados pelos terroristas".



Coincidindo com a chegada dos corpos, Espanha, França, Alemanha e Itália lançaram um comunicado conjunto, reafirmando seu compromisso com a segurança do Sahel, zona onde países como Mali, Níger, ou Burkina Faso, enfrentam ataques jihadistas desde 2015.



"Continuaremos as iniciativas existentes para apoiar os exércitos da região, assim como a gendarmeria e as forças de segurança interna em suas operações, sua formação, seu treinamento e no fortalecimento de suas capacidades", disseram no comunicado.



Esta região é palco habitual de operações de grupos jihadistas que custaram a vida de vários ocidentais nos últimos anos, especialmente jornalistas e colaboradores.



"Se aprendemos uma lição deste terrível evento, foi a importância que tem para o nosso país continuar apoiando os esforços para a paz e a estabilidade no Sahel", completou a ministra González Laya.