Rei da Suécia celebra seus 75 anos sem alarde ou público

O rei da Suécia Carl XVI Gustaf, que festejou com grande pompa seu aniversário de 70 anos, celebra nesta sexta-feira (30) seus 75 anos sem alarde ou público, devido à epidemia de covid-19.



As festividades em homenagem ao soberano se reduziram amplamente devido à crise sanitária causada pelo coronavírus.



Depois de um encontro com o primeiro-ministro Stefan Lofven e com outros responsáveis políticos pela manhã, o rei, acompanhado da rainha Silvia, se reunirá com representantes do Exército sueco pela tarde, segundo o programa divulgado pela Corte.



Conforme a tradição, o aniversário foi saudado ao meio-dia (07h00 de Brasília) com tiros de canhão em frente ao Palácio Real de Estocolmo e em outras quatro cidades da Suécia.



No fim do dia, está previsto um jantar íntimo com a princesa herdeira Victoria e sua família.



Há cinco anos, Estocolmo celebra com alegria o aniversário de seu soberano e monarcas de todo o mundo costumam visitar o país para felicitá-lo.



Nascido em 30 de abril de 1946, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte tinha apenas 9 anos quando seu pai, o príncipe Gustav Adolf, morreu em um acidente de avião na Dinamarca.



Ele ascendeu ao trono após a morte de seu avô, Gustav VI Adolf, em 1973, tornando-se o rei mais jovem do mundo, aos 27 anos.