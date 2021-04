Morre a rainha zulu que foi nomeada regente

A principal esposa do recém falecido rei zulu, que foi nomeada regente enquanto aguarda a designação de um sucessor, morreu na quinta-feira (29) na África do Sul, anunciou o Palácio Real.



"Com a maior comoção e angústia, a família real anuncia o inesperado falecimento de sua majestade, a rainha Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, regente da nação zulu", anunciou na quinta-feira à noite o príncipe Mangosuthu Buthelezi, membro da família real.



Esta morte inesperada, aos 65 anos, "nos surpreendeu e nos deixa preocupados", acrescentou o ex-líder do partido nacionalista zulu Inkhata em um comunicado. Ele garantiu que não haveria "nenhum vazio à frente da nação zulu".



A rainha, que era a principal das seis esposas do líder tradicional Goodwill Zwelithini, rei da "cidade do céu", foi hospitalizada poucas semanas após a morte de seu marido.



Mantfombi Dlamini era também irmã do atual rei de Eswatini (antiga Suazilândia).



O corpo de Goodwill Zwelithini foi "plantado" no solo zulu no nordeste do país em 18 de março.



Onze milhões de sul-africanos pertencem ao povo zulu.