Chegam à Espanha corpos de europeus assassinados em Burkina Faso

Os corpos de dois jornalistas espanhóis e de um ativista ambiental irlandês assassinados no início da semana em Burkina Faso chegaram nesta sexta-feira (30) de manhã a uma base militar perto de Madri.



O avião da Força Aérea espanhola, um Airbus 310 que havia decolado à noite da capital burquinense, Uagadugu, aterrissou às 9h (4h em Brasília) na base de Torrejón de Ardoz, ao leste da capital espanhola.



A bordo, encontravam-se os restos mortais dos jornalistas espanhóis David Beriáin e Roberto Fraile e do irlandês Rory Young, presidente de uma ONG dedicada à proteção da fauna selvagem.



Na chegada, foram recebidos pelas ministras espanholas de Assuntos Exteriores e de Defesa, Arancha González Laya e Margarita Robles. A embaixadora da Irlanda na Espanha, Síle Maguire, também assistiu à cerimônia.



Inicialmente, os três haviam sido dados como desaparecidos, depois de um ataque na segunda-feira contra o comboio em que viajavam no leste de Burkina Faso.



Na terça, as autoridades locais informaram que os dois repórteres e o ativista foram "executados pelos terroristas".



Desde 2015, o país africano sofre ataques "jihadistas" que também afetam Mali e Níger.