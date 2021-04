Chega à Índia ajuda emergencial dos EUA para combate ao coronavírus

Um avião militar americano chegou à Índia nesta sexta-feira (30) transportando o primeiro carregamento de ajuda médica emergencial para fortalecer o combate do país à onda devastadora do coronavírus.



A aeronave, uma Super Galaxy, que carrega mais de 400 cilindros de oxigênio entre outros equipamentos hospitalares e cerca de um milhão de testes rápidos de coronavírus, pousou no aeroporto internacional de Nova Délhi, capital indiana muito atingida pela pandemia.



A Índia atualmente registra um recorde mundial de infecções com quase 380.000 novos casos e 3.645 mortes nas últimas 24 horas.



Vários países ao redor do mundo prometeram ajudar a Índia em uma gigantesca operação internacional.



A entrega do primeiro carregamento de ajuda norte-americano, que decolou da base militar de Travis, na Califórnia, é resultado de uma conversa esta semana entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.



"Os Estados Unidos entregarão uma ajuda avaliada em mais de US$ 100 milhões nos próximos dias para oferecer alívio urgente aos nossos parceiros na Índia", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, na quinta-feira.



Autoridades americanas garantiram que na próxima semana haverá outros voos especiais com equipamentos doados por empresas e particulares.