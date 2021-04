Havana abre licitação para transporte urbano de bicicletas

O governo de Havana abriu nesta quinta-feira (29) uma licitação para administrar bicicletas para empresas privadas ou estatais que ajudem a amenizar a falta de transporte urbano e reduzir a poluição.



A capital cubana, com 2,1 milhões de habitantes, sofre de uma falta crônica de transporte, centrada em uma empresa pública de ônibus, além de táxis públicos e privados.



Segundo o jornal provincial Tribuna de La Habana, o projeto denominado Ha'Bici Neomovilidad é apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF) e pelo Fundo de Desenvolvimento do Ministério dos Transportes local.



O sistema em licitação terá 9 estações e um total de 350 bicicletas e funcionará na zona oeste da cidade, disse o jornal.



Trata-se de promover "a utilização segura, diária e massiva da bicicleta como meio de transporte sustentável e ecológico, o que contribui para a mitigação das alterações climáticas", acrescenta.



É uma "notícia interessante: o Sistema Público de Bicicletas está em licitação", informou Oniel Díaz, da consultoria privada Auge, em sua conta no Twitter.



Em fevereiro, o governo cubano autorizou o trabalho privado em mais de 2.000 atividades, antes reservadas ao Estado, mas ainda não aprovou legislação que autorize as pequenas e médias empresas (PMEs).



O transporte público de bicicletas se generalizou na década de 1990, quando a falta de petróleo paralisou o transporte motorizado durante uma grave crise econômica na ilha conhecida como "Período Especial", após o desaparecimento da União Soviética.



O uso da bicicleta diminuiu muito na primeira década de 2000, quando a Venezuela voltou a fornecer combustível para Cuba e o transporte urbano foi reativado.



O ciclismo é limitado pelo sol quente e pelas altas temperaturas que castigam a cidade durante boa parte do ano, que apesar de ter um calçadão amplo também possui várias pistas.



