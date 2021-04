EUA promete proibir os cigarros mentolados

As autoridades de saúde dos EUA prometeram, nesta quinta-feira (29), banir os cigarros mentolados nos Estados Unidos, defendendo uma medida que "salvará centenas de milhares de vidas".



A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) "está trabalhando para emitir padrões de produtos no próximo ano para proibir o mentol como aromatizante para cigarros", anunciou a instituição em um comunicado.



"Esta decisão é baseada em dados científicos claros que estabelecem o potencial viciante e nocivo desses produtos", enfatiza a FDA.



Os cigarros mentolados são considerados uma porta de entrada para o tabagismo, que atrai principalmente os jovens.



O mentol "tem propriedades anestésicas que ajudam a mascarar a dureza e irritação da fumaça do tabaco", disse Janet Woodcock, chefe interina da FDA, em entrevista coletiva.



Os cigarros mentolados também estão associados ao aumento do vício. "O mentol pode potencializar os efeitos da nicotina (...) tornando mais difícil parar de fumar cigarros mentolados", acrescentou.



Essas medidas "salvarão centenas de milhares de vidas e evitarão que as gerações futuras se tornem fumantes viciados", disse ele.



As autoridades também apontaram para as desigualdades em torno dos cigarros mentolados.



De acordo com a FDA, quase 18,6 milhões de pessoas fumam cigarros mentolados nos Estados Unidos. Mas seu uso não é uniforme: entre os negros, 85% dos fumantes são fumantes de cigarros mentolados, contra 30% dos fumantes brancos.



O tabaco é a principal causa de morte evitável nos Estados Unidos, com 480.000 mortes a cada ano no país, de acordo com dados oficiais.