Templo Mayor asteca sofre pequenos danos após tempestade de granizo

Um edifício histórico no sítio arqueológico do Templo Mayor, na Cidade do México, sofreu pequenos danos depois que um telhado desabou na quarta-feira em uma tempestade de granizo, informou o governo mexicano nesta quinta-feira (29).



Em uma avaliação preliminar, o Ministério da Cultura detalhou que a chamada Casa de las Águilas, o local mais sagrado para os antigos mexicanos, teve danos nas estruturas do telhado e na cerca perimetral do prédio.



No entanto, "os efeitos nas estruturas pré-hispânicas são menores, recuperáveis e restauráveis, e os especialistas cuidarão disso", disse a agência oficial em um comunicado.



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que o Ministério da Cultura e o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) já estão trabalhando nas avaliações correspondentes e estima que a cobertura metálica será substituída.



"Desde a noite passada eles estão trabalhando para ver se houve danos aos templos (...) Com certeza vão colocar outro telhado", disse o presidente em sua habitual conferência matinal.



Na noite de quarta-feira, uma chuva acompanhada de granizo foi registrada em um setor da capital mexicana, causando pequenos danos e cobrindo as ruas de branco.



Durante o incidente, um oficial de segurança ficou ferido, mas está fora de perigo.



A zona arqueológica foi reaberta na terça-feira, após ficar fechada por meses devido à pandemia de covid-19.



O Templo Mayor, que também possui um Museu do Sítio, foi descoberto no século XX e arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História mantêm trabalhos permanentes.



As investigações arqueológicas mais recentes mostram pelo menos sete estágios de construção.



Segundo a lenda asteca, o Templo Mayor foi construído no local onde os mexicas, vindos de Aztlán, encontraram o cacto sagrado sobre o qual uma águia pousou com as asas estendidas ao sol, imagem personificada na bandeira mexicana.