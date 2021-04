Gentiloni: vacinação contra começou lenta na UE, mas estamos ganhando fôlego

Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni admitiu nesta quinta-feira, 29, que a vacinação contra a covid-19 na Europa "começou lenta", mas disse que ela "está ganhado fôlego". Durante evento virtual, ele comentou sobre o trabalho da União Europeia para apoiar a retomada econômica, destacando a importância do Fundo de Recuperação do bloco para esse fim.



Gentiloni considerou que "há motivos para certo otimismo" na reação europeia, defendendo a busca por "crescimento sustentável", no contexto atual. Ele também tratou da importância de uma taxação justa no bloco, a fim de apoiar esse movimento. Para o comissário, há uma "mensagem clara" dos dois lados do Atlântico, neste momento: "tentar reconstruir melhor" as economias depois do choque da pandemia. Além disso, a autoridade também comentou que a luta contra o vírus não está encerrada.



Na conversa, Gentiloni também falou sobre a necessidade de haver um acordo internacional sobre taxação digital. Presente em parte da conversa, o professor Joseph Stiglitz, da Universidade Columbia, também disse que a questão terá de ser atacada, diante da crescente presença da "nova economia digital" no mundo.