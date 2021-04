Economia dos EUA se recupera e aponta que o melhor está por vir

A economia dos Estados Unidos começou sua recuperação após a crise pela pandemia, com dados sólidos de crescimento no primeiro trimestre, resultado do gigantesco plano de alívio do governo que reviveu o consumo e o emprego, mas também impulsionou o aumento dos preços.



No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos Estados Unidos cresceu 6,4% na projeção anual (o crescimento que teria em 12 meses se a conjuntura continuasse estável) devido a uma recuperação do consumo e um aumento do gasto público, que refletem a recuperação em marcha, segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio publicada nesta quinta-feira (29).



Com a reabertura de grande parte do comércio e os gastos estimulados pelas ajudas públicas, os preços aumentaram e a inflação acelerou a 3,5% entre janeiro e março, contra 1,5% no último trimestre de 2020, informou o Departamento do Comércio.



Enquanto isso, os novos pedidos de seguro-desemprego - índice que mede o nível de desempregados - caíram para 553.000, somando três semanas de queda.



"Os Estados Unidos estão avançando de novo. Transformando o risco em possibilidades. A crise em uma oportunidade. Os retrocessos em fortalezas", defendeu Biden em seu primeiro discurso ao Congresso na noite de quarta-feira, antes da publicação desses dados.



O presidente democrata discursou para marcar os primeiros 100 dias de seu governo, durante os quais já aprovou um imenso pacote de estímulo por 1,9 trilhão de dólares que incluiu a entrega de cheques de 1.400 dólares para as famílias e auxílios para as empresas.



Depois, propôs dois planos de cerca de 4 trilhões de dólares para reformar o país, renovar a infraestrutura, mudar a matriz energética para combater a mudança climática e criar empregos para as pessoas de baixa renda e sem estudos.



Tudo isso junto ao aumento dos impostos aos mais ricos, mas sem afetar ninguém que ganhe menos que 400.000 dólares por ano.



"É hora de as empresas americanas e o 1% mais rico dos americanos começarem a pagar sua cota justa", defendeu.



- Economia que floresce -



O índice de crescimento mostra o quanto a economia avançaria se a taxa fosse mantida por um ano. Mas em comparação com o trimestre anterior, o PIB dos Estados Unidos cresceu 1,6%.



O FMI estima que os Estados Unidos vão registrar um crescimento de 6,4% este ano, uma previsão que Biden destacou em seu discurso e que parece se ajustar aos números do primeiro trimestre.



"Será o ritmo de crescimento econômico mais rápido deste país em quase quatro décadas", afirmou.



Os Estados Unidos - país com maior número de mortos por covid-19 - lançaram uma rápida campanha de vacinação, que permitiu que mais da metade da população adulta já tenha recebido ao menos uma dose do imunizante.



Isso possibilitou a reabertura de muitos comércios e impulsionou o gasto, incentivado pelas ajudas públicas.



Os consumidores compraram carros, casas e bens de consumo de grande valor, assim como pagaram por serviços como hotéis e restaurantes, ao mesmo tempo que os gastos federais subiram 14% no trimestre.



A consultoria Oxford Economics explicou que no início de 2021 a economia americana teve uma tendência positiva forte, que incluiu a melhora nas condições de saúde, a rápida campanha de vacinação e uma "dose efervescente" de estímulo fiscal, com um fluxo constante de apoio monetário.



"Olhando para o futuro, vemos uma economia americana que floresce na primavera e se encaminha para um boom no verão" boreal, disseram os especialistas, que destacaram que em 2021 a economia poderia crescer 7,5%, o que marcaria seu melhor desempenho desde 1951.