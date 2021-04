Mercado mundial de vídeogames supera os US$ 300 bilhões

O mercado dos vídeogames representa mais de 300 bilhões de dólares em nível mundial e está em crescimento pela pandemia e pelo boom dos celulares, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (29) pela consultora Accenture.



Esta indústria gera mais volume de negócios que a música e o cinema combinados, destaca o estudo, realizado com 4.000 jogadores em quatro dos maiores mercados mundiais (China, Japão, Reino Unido e Estados Unidos).



"A emergência de novas plataformas de jogos e a evolução da demografia fazem com que as empresas de jogos se concentrem cada vez menos no produto e cada vez mais na experiência", disse Seth Schuler, responsável pela indústria de software e plataformas na Accenture.



O mercado de vídeogames conta com 2,7 bilhões de jogadores no planeta e cresceu em 500 milhões de usuários nos últimos três anos.



A previsão é de que continue crescindo e que some mais 400 milhões de jogadores até o final de 2023.



ACCENTURE