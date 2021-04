A Alemanha vacinou 1,1 milhão de pessoas em apenas um dia contra o coronavírus, indicou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Jens Spahn.



Com 1,089 milhão de pessoas vacinadas na quarta-feira, a maior economia da Europa atingiu pela primeira vez mais de 1% de sua população em 24 horas, destacou Spahn.



"Isto demonstra a velocidade que ganhamos", afirmou sobre o ritmo acelerado de imunização, após um começo hesitante da campanha no fim do ano passado.



No total, 21,6 milhões de pessoas, ou seja, 25,9% da população alemã, receberam pelo menos uma dose da vacina.