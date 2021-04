Novos pedidos de seguro-desemprego caem pela terceira semana consecutiva nos EUA

Pela terceria semana consecutiva, menos americanos solicitaram pela primeira vez o seguro-desemprego, segundo os dados publicados nesta quinta-feira (29) pelo Departamento do Trabalho, uma demonstração de que a maior economia do mundo está no caminho da recuperação.



Os novos pedidos de ajuda pelo desemprego - um índice que mede o nível das demissões - caiu para 553.000, segundo dados ajustados à sazonalidade, na semana finalizada em 25 de abril.



Este nível marca um novo mínimo desde que a pandemia afetou o mercado de trabalho americano em março de 2020 provocando milhões de demissões.



"Este é o nível mais baixo desde 4 de março de 2020", pouco antes de a pandemia afetar o funcionamento da economia dos Estados Unidos, disse o Departamento de Trabalho.