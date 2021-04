Amazon aumentará salário de 500 mil trabalhadores após fracasso de montar sindicato

A Amazon aumentará entre 50 centavos e três dólares o pagamento pela hora de trabalho de mais de meio milhão de empregados de suas equipes de atendimento, entrega e classificação, anunciou a gigante da tecnologia americana.



Os aumentos, que entrarão em vigor entre maio e junho, acontecerão antes de uma audiência federal sobre uma campanha de sindicalização frustrada e depois que o presidente Joe Biden criticou a Amazon por evitar os impostos de renda federais.



A gigante do comércio eletrônico com sede em Seattle embarcou em uma onda de contratações durante a pandemia, somando 500.000 empregos no ano passado. Agora, emprega cerca de 1,3 milhão de pessoas ao redor do mundo.



No geral, a empresa revisa os salários todo outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) antes das compras de Natal. Mas desta vez adiantou o aumento anual, já que busca contratações adicionais "para dezenas de milhares de postos de trabalho" nas operações nos Estados Unidos, disse Darcie Henry, vice-presidente de operações mundiais, em um comunicado.



O aumento salarial será dividido entre os funcionários das equipes de atendimento ao cliente, entrega, classificação de pacotes e cumprimento de especialidade, enquanto outras equipes terão sua compensação anual revisada durante o ano, acrescenta o comunicado.



Em 2018, a Amazon aumentou seu salário mínimo para 15 dólares por hora para todos os funcionários dos Estados Unidos. Recentemente, se uniu a várias outras grandes corporações para defender que o mínimo federal seja aumentado para a mesma quantia.



A Amazon promoveu seu salário inicial por hora, entre outros benefícios, enquanto se defende de um esforço que resultou malsucedido para a criação do primeiro sindicato da empresa em uma instalação americana.



No início deste mês, os sindicatos e líderes políticos alegaram que os trabalhadores da Amazon enfrentam uma pressão e um monitoramento constantes, com pouca proteção trabalhista, o que destaca a necessidade da negociação coletiva.



Os organizadores da campanha sindical frustrada acusaram a empresa de intimidar os trabalhadores antes da votação por correio e apresentaram um caso à Junta Nacional de Relações Trabalhistas.



Ao defender o tratamento da Amazon aos empregados depois da votação sindical, o fundador e diretor executivo da empresa, Jeff Bezos, prometeu uma "visão" melhor para os funcionários.



Em uma carta, ele estabeleceu um novo objetivo para que a empresa seja "o melhor empregador da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar".



A Amazon fez o anúncio do aumento salarial um dia antes da data programada para publicar seus lucros do primeiro trimestre.



