Economia dos Estados Unidos cresce 6,4% no primeiro trimestre

A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano, graças à recuperação do consumo e com o aumento dos gastos públicos, que refletem a recuperação em marcha e que está deixando para trás a crise provocada pela pandemia, de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira.



Com a reabertura de grande parte do comércio e os gastos estimulados pelas ajudas públicas, os preços aumentaram e a inflação acelerou a 3,5% entre janeiro e março, contra 1,5% no último trimestre de 2020, informou o Departamento do Comércio.



Os consumidores compraram carros, casas e bens de consumo de grande valor, assim como pagaram por serviços como hotéis e restaurantes, ao mesmo tempo que os gastos federais subiram 14% no trimestre.



O indicador mostra o quanto a economia avançaria se a taxa fosse mantida por um ano, o que permite antecipar um crescimento anual, se o ritmo persistir.



Mas outras economias comparam um trimestre com o anterior e de acordo com este cálculo o PIB cresceu 1,6%.



A consultoria HFE explicou que no início de 2021 a economia americana teve uma tendência positiva forte, que incluiu a melhora nas condições de saúde, a rápida campanha de vacinação e uma "dose efervescente" de estímulo fiscal, com um fluxo constante de apoio monetário.