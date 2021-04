Roma registra 23 infectados com covid em voo procedente da Índia

As autoridades de saúde italianas descobriram 23 pessoas infectadas com coronavírus em um voo procedente da Índia com destino a Roma, informou nesta quinta-feira (29) o responsável de Saúde da região que abrange a capital italiana.



"Ontem à noite, no voo da Índia que pousou às 21h15 local no aeroporto romano de Fiumicino com 213 passageiros e 10 tripulantes, 23 pessoas deram positivo para o coronavírus", informou Alessio D'Amato, assessor para a Saúde de Lacio.



O caso deixou as autoridades italianas em alerta, preocupadas com a difusão da cepa indiana do coronavírus, que está se espalhando no país asiático.



Por enquanto, é muito cedo para saber se esses passageiros foram contagiados com a variante indiana da covid-19, disseram as autoridades de saúde.



Todas as pessoas positivas e as pessoas com as quais tiveram contato foram transferidas para instalações especializadas, os chamados "hotéis covid", onde permanecerão isoladas, informou a mesma fonte.



A Itália proibiu no domingo a entrada em seu território de pessoas procedentes da Índia, mas não suspendeu os voos entre os dois países, para permitir que os italianos residentes na Índia possam retornar à península.



O ministro da Saúde, Roberto Speranza, prolongou na quarta-feira a proibição aos passageiros de Bangladesh, que contam na Itália com uma ampla comunidade que trabalha no setor de serviços.