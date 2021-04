EUA: Yellen quer mudança em sistema tributário para financiar Plano das Famílias

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, saiu em defesa da reforma do sistema tributário do país para financiar o chamado Plano das Famílias americanas, anunciado na noite de quarta-feira, 28, pelo presidente Joe Biden. "Um código tributário mais justo em troca de uma melhor qualidade de vida para a maioria das famílias americanas? Existem algumas escolhas que são decisões difíceis. Esta não é uma delas", afirma a ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), em nota enviada à imprensa.



Durante discurso no Congresso americano na noite desta quarta-feira, que marcou os 100 dias de seu mandato, Biden defendeu aumentar impostos sobre os mais ricos para financiar US$ 1,5 trilhão dos US$ 1,8 trilhão a serem gastos, ao longo de dez anos, em educação, saúde e cuidados infantis, dentro do Plano das Famílias Americanas. Uma das estratégias seria apertar a taxação sobre quem apura mais de US$ 1 milhão por ano em ganhos de capital.



"Esta noite, o presidente Biden colocou a educação e a prestação de cuidados exatamente onde deveriam estar em nossa discussão nacional - como elementos centrais de uma economia forte", segue Yellen, na nota. "O presidente paga por esses investimentos enfrentando outro desafio histórico: o código tributário injusto do país", acrescenta.