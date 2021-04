Quatro mortos e um ferido em massacre em estabelecimento religioso na Alemanha

Uma funcionária de um estabelecimento religioso para pessoas com deficiência perto de Berlim é suspeita de ter cometido um massacre que terminou com quatro mortos e um gravemente ferido, anunciou nesta quinta-feira a polícia, que tenta determinar as motivações do crime.



As vítimas, dois homens e duas mulheres, foram esfaqueadas na quarta-feira à noite no estabelecimento de Postdam, cidade vizinha de Berlim, segundo o jornal Bild.



Os ferimentos apresentados pelas vítimas "são o resultado do uso de violência intensa, extrema", afirmou a polícia em um comunicado, que não revela os detalhes sobre as circunstâncias das mortes, nem sobre a arma utilizada.



Uma funcionária, de 51 anos, foi detida por "fortes suspeitas" de ser a autora dos crimes, de acordo com os investigadores. As motivações continuam "indeterminadas".



A mulher detida se recusa a falar sobre os atos, afirma o Bild.



As quatro vítimas fatais foram encontradas durante a noite em seus quartos.



O estabelecimento de Thusnelda von Saldern Haus é especializado em receber e apoiar pessoas com deficiência, física ou mental.



Mais de 60 pessoas vivem nesta estrutura, que tem mais de 80 funcionários.