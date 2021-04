Moderna anuncia investimentos para produzir 3 bilhões de doses de vacina anticovid em 2022

O laboratório americano Moderna anunciou nesta quinta-feira que pretende investir para alcançar a produção de três bilhões de doses de sua vacina contra a covid-19 em 2022.



Moderna, que desenvolveu sua vacina com a tecnologia de RNA mensageiro, assim como a pretende administrar em 2021 entre 800 milhões e um bilhão de doses, segundo um comunicado.



O laboratório pretende investir nas instalações do grupo suíço Lonza, um dos grandes fornecedores da indústria farmacêutica, e nas unidades da espanhola Rovi, responsável por envasar o fármaco.



O valor das operações não foi divulgado.



"Estamos vendo que o vírus se propaga rapidamente, com mutações, que novas variantes aparecem (...) Devemos assumir a dianteira para estar preparados se for necessária uma terceira dose da vacina", declarou o diretor para a Europa da Moderna, Dan Stanner, à rádio pública suíça RTS 1.



Os investimentos começarão a gerar frutos no fim de 2021 e início e 2022.



O grupo Lonza anunciou que vai instalar três linhas de produção adicionais em sua fábrica de Viège para dobrar a produção de substâncias destinadas à fabricação da vacina da Moderna.



No início da semana, o grupo francês Sanofi, que também desenvolve uma vacina própria, anunciou que pretende produzir 200 milhões de doses da vacina da Moderna para responder à demanda mundial.