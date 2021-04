Os Estados Unidos vão competir com a China, mas não buscam conflito com o gigante asiático, afirmou o presidente americano, Joe Biden, em seu primeiro discurso ao Congresso, nesta quarta-feira (28).



De acordo com um trecho de seus discurso, Biden relatará que disse ao presidente chinês, Xi Jinping, que os Estados Unidos "celebram a competição e não buscam o conflito".