Lideranças da UE e Reino Unido celebram aprovação de acordo pós-Brexit

Lideranças da União Europeia e do Reino Unido se manifestaram ao longo do dia sobre a aprovação da ratificação final do acordo comercial pós-Brexit fechado entre os dois lados, quase cinco anos depois de os britânicos decidirem abandonar o bloco. A postura, no geral, foi de otimismo e celebração e uma busca por novos passos na relação.



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, escreveu que foram "boas notícias" a votação "esmagadora" a favor do "nosso Acordo de Comércio e Cooperação com tarifas zero e cotas zero". Segundo o britânico, "agora é a hora de esperar um novo relacionamento com a UE e uma Grã-Bretanha mais global".



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo "marca a base de uma parceria forte e próxima com o Reino Unido", e na mesma rede social concluiu que a "implementação fiel é essencial". O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, escreveu no Twitter que é "um grande passo em frente nas relações" entre os dois lados do Canal da Mancha, e que "abre uma nova era". "A UE continuará a trabalhar de forma construtiva com o Reino Unido como um amigo e parceiro importante", afirmou o presidente.



O Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni, lembrou que "pela primeira vez" houve tal acordo "com um ex-membro da família", o que seria "mais uma razão" de se esforçar "para garantir que ele seja respeitado", escreveu no Twitter.



O acordo, que foi concluído na véspera de Natal, já havia sido ratificado pelo Parlamento britânico e entrou em vigor de maneira condicional, à espera do aval dos parlamentares da UE. A votação aconteceu na terça-feira, 27, mas o resultado só foi anunciado na manhã desta quarta-feira.



Antes do Brexit, o Reino Unido fazia parte da UE desde 1973.