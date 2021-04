O Facebook registrou quase o dobro do lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 9,5 bilhões de dólares, beneficiado pela transição dos consumidores para a internet durante a pandemia.



O faturamento do gigante das redes sociais foi de 26,2 bilhões de dólares (+48%), muito acima do esperado pelo mercado, que saudou os resultados do grupo: nas transações eletrônicas posteriores ao fechamento, o FB operava em alta de 5%.



FACEBOOK