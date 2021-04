Petróleo sobe após relatório sobre reservas

Os preços do petróleo continuaram subindo nesta quarta-feira, após a divulgação do relatório semanal sobre as reservas americanas.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 67,27 dólares em Londres, alta de 1,27%. Em Nova York, o barril do WTI para a mesma entrega subiu 1,46%, a 63,86 dólares.



As reservas comerciais de óleo cru dos Estados Unidos aumentaram levemente na semana passada, assim como o consumo, um sinal de retomada da economia. Segundo o relatório, elaborado pela Agência de Informação sobre Energia (EIA), as reservas de cru cresceram em 100.000 barris, a 493,1 milhões. Analistas entrevistados pela agência Bloomberg esperavam uma queda da ordem de 450 mil barris.



O leve aumento das reservas comerciais se explica, entre outros fatores, pela forte redução dos estoques estratégicos americanos, que diminuíram em 1,4 milhão de barris. Também aumentou o consumo de derivados de petróleo. Durante a semana, a demanda subiu a 20,39 mbd, contra 18,76 mbd na semana anterior.



"Finalmente começamos a ver que a demanda se normaliza. A economia está mais vibrante. Presenciamos um aumento do tráfego, o que está apoiando o petróleo", apontou Bill O'Grady, da Confluence Investment.