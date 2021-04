Protesto contra projeto de reforma tributária na Colômbia desafia restrições à covid

Milhares de pessoas protestam nesta quarta-feira (28) na Colômbia contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo de Iván Duque, em meio ao maior pico de contágios e mortes por covid-19 no país.



"O governo não quer ouvir os cidadãos, não quer ouvir os partidos políticos, não quer ouvir a academia sobre esse pedido tão sensível de retirar a reforma que vai levar outros milhões de colombianos a passar fome", disse Francisco Maltés, presidente da Central Única de Trabalhadores (CUT), à Blu Rádio.



Sindicatos trabalhistas, professores, organizações civis, indígenas e outros setores inconformados rejeitam o projeto que está em andamento no Congresso, por considerarem que prejudica a classe média e é inadequado em plena crise desencadeada pela pandemia.



Em Bogotá, epicentro dos protestos, milhares de manifestantes avançam de diferentes regiões para o centro da cidade.



Ao ritmo de tambores e sob lemas como "parar para avançar, viva a greve nacional", multidões passam com alguns bloqueios nas ruas.



Uma caravana de taxistas e caminhões ocupou uma das principais vias da cidade e o sistema de transporte coletivo foi suspenso.



No meio da mobilização em Cali (sudoeste), os indígenas Misak derrubaram uma estátua de Sebastián de Belalcázar, um conquistador espanhol do século XVI.



Por causa de alguns distúrbios na capital do Valle del Cauca, a prefeitura antecipou o toque de recolher previsto por conta da pandemia. Das 13h de quarta-feira às 17h de domingo, a mobilidade e o consumo de bebidas alcoólicas estão restritos.



Medellín (noroeste), Barranquilla (norte), bem como outras cidades aderiram com uma participação maciça.



Pela primeira vez, a Colômbia ultrapassou as 400 mortes diárias pelo coronavírus em 19 de abril e, desde então, os números não diminuem.



Com apenas 17% das unidades de terapia intensiva disponíveis, o sistema hospitalar está sob máxima pressão.



- Golpe na classe média -



O novo dia de protestos foi convocado pelo Comitê Nacional de Desemprego, que desde 2019 organiza inúmeras mobilizações para exigir uma mudança de rumo do governo.



Mas algumas vozes pediram sem sucesso a suspensão das manifestações, que coincidem com a onda mais mortal da covid-19 em treze meses de pandemia.



Ontem, um tribunal administrativo ordenou adiar os protestos. Uma decisão apoiada pela Defensoria do Povo, que alertou sobre a "inconveniência de convocar mobilizações sociais neste momento tão perigoso para a saúde e a vida".



"Estou protestando principalmente pela reforma tributária (...) Eles estão cobrando das pessoas com renda média com todos os impostos", afirmou Laura Quevedo, uma estudante universitária de 24 anos, à AFP durante a manifestação em Bogotá.



Duque, que tem pouco mais de um ano restante no poder, possui uma popularidade de 33%, segundo a pesquisa mais recente da Invamer.



Embora sua reforma tributária tenha sido apresentada como uma ferramenta para amenizar a crise gerada pela pandemia, a iniciativa enfrenta obstáculos em um Legislativo sem maiorias. Inclusive o partido do governo, o Centro Democrático, aponta objeções no projeto.



- Fiasco econômico -



Para o professor de Ciência Política da Universidade del Rosario, Yann Basset, o governo "está em situação muito difícil" porque "o descontentamento e a rejeição à reforma foram bastante generalizados e o governo não tem muita margem de manobra".



No entanto, Duque sabia que apresentar o projeto "um ano antes das eleições e também no meio de uma pandemia que gera muitos problemas econômicos e sociais (...) seria extremamente impopular", acrescentou o especialista.



De acordo Basset, "cada setor vê um motivo de descontentamento em um momento em que a situação econômica é obviamente muito difícil para todo mundo".



O presidente pretende arrecadar o equivalente a cerca de 6,3 bilhões de dólares entre 2022 e 2031 com a reforma.



Entre as propostas que causam maior indignação está a taxação dos serviços básicos em áreas de classe média alta, dos funerais e criar um imposto de renda para quem ganhar mais que 656 dólares mensais, em um país onde o salário mínimo é de 248 dólares.



A Colômbia é o terceiro país da América Latina com maior número de casos (2,8 milhões), atrás do Brasil e da Argentina. Em relação ao número de mortos (72.200), só é superada por Brasil e México.



Em seu pior desempenho em cinquenta anos, o Produto Interno Bruto (PIB) do país despencou 6,8% em 2020. O desemprego alcançou o índice de 18,1% em fevereiro, quando a informalidade abrange quase metade da população.



"O governo não pode pedir a nós, trabalhadores, que fiquemos tranquilos em casa olhando para o teto", afirmou Maltés.