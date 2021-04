Mais de 200 espécies estão ameaçadas pelos conflitos armados, afirma a UICN

As guerras, conflitos e exercícios militares ameaçam mais de 200 espécies em todo o mundo, como elefantes e gorilas, alertou nesta quarta-feira (28) a União Internacional para Conservação da Natureza (UICN).



Em relatório, a UICN - cujos 1.400 membros incluem Estados, ONGs e instituições científicas - denuncia o efeito devastador dos conflitos armados sobre o meio ambiente.



A organização com sede em Genebra pediu que a proteção do meio ambiente e o manejo sustentável dos recursos naturais sejam considerados instrumentos de paz.



"A degradação da natureza aumenta o risco de conflito, enquanto as guerras devastam não apenas vidas, mas também o meio ambiente", afirmou o diretor-geral da UICN, Bruno Oberle, em um comunicado.



Este relatório, o primeiro de uma série dedicada à natureza em um mundo globalizado, conclui que os conflitos armados são particularmente frequentes em algumas das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo.



Segundo a UICN, 219 espécies ameaçadas enfrentam "guerras, distúrbios civis e exercícios militares" e, enquanto algumas são exterminadas, outras testemunham seu ecossistema ser devastado.



Várias espécies emblemáticas estão ameaçadas de guerra, como o gorila (em perigo crítico), que vive na República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, onde os conflitos são frequentes.



O relatório destaca o impacto dramático de alguns conflitos em certas espécies.



Durante o genocídio de Ruanda, em 1994, 90% dos grandes mamíferos do Parque Nacional Akagera foram mortos para uso como alimento por pessoas que fugiam dos massacres.



Outro exemplo mencionado é o conflito no Sudão, onde nada menos que 2.000 elefantes foram mortos por milícias sudanesas somente em 2007, de acordo com o relatório.



Depois de examinar mais de 85.000 confrontos armados nos últimos 30 anos, que mataram mais de dois milhões de pessoas, a UICN concluiu que a violência era mais provável em países onde as terras agrícolas eram menos produtivas e as secas eram frequentes.



Segundo Juha Siikamaki, economista da UICN, "esses resultados sugerem que a proteção e o manejo sustentável dos recursos naturais podem ajudar a reduzir as pressões que alimentam os conflitos".



O relatório também observa que os conflitos são menos frequentes dentro de reservas naturais e áreas protegidas.



A UICN lista várias recomendações de políticas para mitigar e prevenir conflitos armados, incluindo a adoção de medidas de proteção para o pessoal que trabalha em áreas de risco e outros defensores da natureza.



Também pede "sanções contra aqueles que cometem crimes de guerra ambientais".