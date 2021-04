A Boeing, afetada pelo efeito da pandemia sobre o transporte aéreo, registrou um prejuízo líquido de 537 milhões de dólares no primeiro trimestre, mas está otimista para melhorar seus resultados com a retomada das entregas do 737 MAX e a vacinação contra a covid-19.



"À medida que a pandemia continua prejudicando o mercado a nível mundial, acreditamos que 2021 representará um ponto de virada para o nosso setor com a aceleração e a distribuição de vacinas", disse o diretor executivo do grupo, Dave Calhoun, em um comunicado.



BOEING