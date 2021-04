Biden nomeia latino crítico de Trump para dirigir Serviço de Imigração nos EUA

O presidente americano, Joe Biden, nomeou nesta terça-feira um latino crítico das políticas de seu antecessor, Donald Trump, como diretor do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), uma indicação que precisa passar pelo Senado.



Se for confirmado, Ed Gonzalez responderá ao secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, cuja nomeação foi um marco, por se tratar do primeiro imigrante latino a dirigir a pasta.



Gonzalez, que atua como xerife no condado de Harris, Texas, foi um crítico de Donald Trump por suas políticas duras para combater a imigração irregular, e se negou a colaborar com o serviço que, agora, poderá vir a dirigir.



Biden deu um giro em relação à política de Trump e limitou as deportações a pessoas detidas na fronteira, indivíduos que representem um risco à segurança nacional e imigrantes com condenações penais. O presidente também promove uma reforma legislativa para abrir caminho à legalização de milhões de pessoas, cujo destino no Congresso é incerto.



"O xerife Ed Gonzalez é uma escolha sólida para dirigir o ICE", declarou Alejandro Mayorkas. "Espero que o Senado o confirme rapidamente para o posto, que é crítico."



Como parte da mudança de estratégia em matéria de imigração, Mayorkas ordenou hoje ao ICE que limite suas ações perto dos tribunais ou no interior dos mesmos, uma prática que limitava o acesso de muitos imigrantes à Justiça. O secretário do DHS afirmou que a expansão das prisões migratórias nos tribunais durante o governo anterior "teve um efeito horripilante na disposição das pessoas a se apresentar aos tribunais ou a cooperar com as forças de ordem".