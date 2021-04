Petróleo ganha terreno após reunião da Opep+

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (27) depois de uma reunião dos principais países produtores que, no âmbito da Opep+ (Opep e seus aliados), decidiram manter suas projeções de produção pelos próximos três meses.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 66,42 dólares em Londres, em alta de 1,17% com base no fechamento da segunda-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo prazo fechou 62,94 dólares, em alta de 1,66%.



A Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) acordaram manter os aumentos progressivos das cotas de produção fixadas no começo de abril para os próximos três meses, diante da estabilidade do mercado.



"Examinamos a situação no mercado e mais uma vez confirmamos as decisões adotadas há um mês", informou o vice-premier russo, Alexandre Novak, encarregado da pasta de Energia, à emissora Rossia 24.



Os membros da aliança "decidiram manter a aplicação" de seu pacto de aumento progressivo, informou a Opep em seu comunicado oficial.



Em maio, o aumento será de 350.000 barris diários e outro tanto ocorrerá em junho. Em julho serão adicionados 450.000 barris de produção.



"Era esperado. Continuam em uma trajetória que consiste em colocar mais barris no mercado", resumiu Matt Smith, da ClipperData.



O mercado espera, ainda, uma queda nas reservas comerciais de petróleo americanos para a semana passada. O relatório oficial será publicado na quarta-feira.