Biden falará sobre relações com China em discurso a congressistas

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará sobre a relação do país com a China em sessão no Congresso norte-americano na quarta-feira, 28. Durante discurso, outras prioridades do governo, como o plano de investimentos em seguridade social, controle de armas, imigração e o combate à pandemia do novo coronavírus também serão discutidas, afirmou Psaki.



A porta-voz também confirmou que Biden irá assinar um decreto para elevar o salário mínimo de trabalhadores terceirizados do governo federal a US$ 15 por hora.



A nova regra entrará em vigor em janeiro de 2022 e será gradualmente aplicada a partir de março do mesmo ano, segundo Psaki.



Ao comentar o anúncio de segunda-feira, de que o governo americano doará doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca que não serão utilizadas no país, Psaki reforçou que a decisão não afeta o programa de imunização nos EUA e disse que a prioridade do governo segue sendo vacinar os norte-americanos.