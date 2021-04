A Rússia anunciou uma multa de 12,1 milhões de dólares contra a Apple por "abuso" de posição dominante no mercado ao dar preferência a seus aplicativos para dispositivos eletrônicos, anunciou nesta terça-feira a agência reguladora do setor.



"Detectamos que a Apple abusou de sua posição dominante na distribuição de aplicativos móveis no sistema operacional iOS", afirmou a agência federal antimonopólio da Rússia em um comunicado.



A agência anunciou a multa de mais de 900 milhões de rublos (12,1 milhões de dólares) ao decidir a favor de uma denúncia apresentada pela empresa de segurança virtual Kaspersky Lab.



A Apple, que pretende recorrer contra a decisão, afirmou à agência de notícias Ria Novosti que "respeita" o regulador russo, mas "não concorda" com a multa.



No início do mês entrou em vigor uma lei que exige que celulares, tablets e computadores vendidos na Rússia tenham programas e aplicativos nacionais pré-instalados.