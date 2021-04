Biden aumenta salário mínimo de trabalhadores terceirizados do governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai assinar nesta terça-feira (27) um decreto que aumenta para 15 dólares o salário mínimo por hora dos trabalhadores de empresas que trabalham para o governo federal, um passo para cumprir sua promessa de campanha de aumentar o salário de todos os trabalhadores do país para esse nível.



O decreto determina "que as empresas contratadas pelo governo federal paguem um salário mínimo por hora de 15 dólares", disse a Casa Branca em um comunicado.



O salário mínimo atual é de 10.95 dólares por hora para esses trabalhadores, que não são servidores públicos, mas trabalham para o governo federal dos Estados Unidos por meio de empresas contratadas pelo Estado.



A medida afetará "centenas de milhares de trabalhadores", desde trabalhadores de manutenção ou conservação de edifícios federais, garçons em cafeterias do governo e assistentes de veteranos de guerra, segundo a Casa Branca, que não informou o número exato de beneficiados.



A medida começará a ser aplicada em 30 de março de 2022 para todos os contratos novos. Depois entrará nas renovações de contratos, que geralmente acontecem todo ano.



Os salários vão aumentar depois em função da inflação anual.



A Casa Branca afirmou que este aumento salarial não será acompanhado de um aumento de custo para o contribuinte, e inclusive acredita que vai melhorar a produtividade.



A medida "garante que centenas de milhares de trabalhadores não tenham mais que trabalhar em tempo integral enquanto vivem na pobreza", disse o governo de Biden.



Aumentar o salário mínimo de todos os trabalhadores do país dos 7,25 dólares atuais para 15 foi uma promessa de campanha de Biden.



Vários gigantes da distribuição americanos, como Costco, Target e Amazon, estabelecem seu salário mínimo em 15 dólares ou mais.



